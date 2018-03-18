قوات الاحتلال تعتقل 6 شبان من مدينة نابلس .





نابلس 18 مارس2018 (وال)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم

الأحد، ستة شبان من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عمارة سكنية في

شارع الأرصاد بمنطقة الجبل الشمالي، واعتقلت الشباب الستة .

يشار إلى أن مدينة نابلس وعدة مناطق شهدت الشهر الماضي عدة عمليات اقتحام

لجيش الاحتلال، كما شهدت الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة إجراءات

أمنية مشددة، بحثا عن شاب فلسطيني، تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية

طعن أدت لمقتل مستوطن قرب مستوطنة "آرئيل" المقامة على أراضي المواطنين

قرب سلفيت.

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