النائب أحمد معيتيق يقوم بجولة في منتزه الشرشارة العائلي.

ترهونة 18 مارس 2018 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق"، ظهر امس بزيارة منتزه "الشرشارة"، العائلي عقب لقائه المسؤولين

في المدينة .

وقدم مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة بترهونة "عطا الله العماري"،،

عرضاً موجزاً عن الجهود التي بذلها المجلس البلدي وأهالي المدينة من أجل

عودة الحياة للمنتزه، الذي جعل من مدينة ترهونة مركز سياحي من كل مناطق

ليبيا في خطوة يهدف من خلالها تشجيع السياحة الداخلية، بالإضافة للمشاريع

المستهدف تنفيذها داخل المنتزه حتى تصبح مدينة سياحية بأكملها.

وأبدى السيد النائب خلال جولته اعجابه بهذا المعلم السياحي .. مشيدا

بالجهود المبدولة من أجل اظهار مدينة ترهونة بمظهر يليق بها، وأكد بأن

زيارة المواطنين لها يؤكد ما تتمتع به من معالم وأمن وأمان.

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