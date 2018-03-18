زيمبابوي ستدفع متأخرات ديونها الخارجية بحلول سبتمبر المقبل .





لندن 18 مارس 2018 (وال) - رجّح المصرف المركزي في زيمبابوي

تسوية جميع متأخرات الديونها المستحقة للمقرضين الدوليين بحلول سبتمبر

المقبل .

وصرح " كوبيكلي ملامبو " نائب محافظ الزيمبابوي لوكالة انباء رويترز

أمس السبت على هامش قمة للاستثمار في لندن ”الكرة في ملعبنا، ليست مع

صندوق النقد الدولي أو البنك الإفريقي للتنمية“.

وأضاف أنه بعد أن شرعت الحكومة بالفعل في تنفيذ إصلاحات مالية، فإنه

يتعين عليها أن تعالج مسألة ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض الإنتاجية في

القطاع العام..وأشار قائلا إن طريقنا للسداد في سبتمبر بكل تأكيد .

يذكر أن متأخرات الديون الخارجية لزيمبابوي تبلغ 1.75 مليار دولار.

واقترح صندوق النقد الدولي أن تخفض هاراري أجور موظفي القطاع العام

والدعم المقدم للمزارعين وأيضا تحسين الشفافية في قطاع التعدين .