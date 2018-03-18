سريلانكا تلغي حالة الطوارئ .





عمان 18مارس 2018 ( وال ) - أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا

اليوم الأحد إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت في شتى أنحاء البلاد في السادس

من الشهر الحالي بعد اشتباكات بين بوذيين ومسلمين.

وقال سيريسينا "بعد تقييم موقف السلامة العامة أصدرت تعليمات بإلغاء

حالة الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل أمس".

وكان سيريسينا قد أعلن حالة الطوارئ لوقف انتشار العنف الطائفي بعد

اندلاع اشتباكات بين بوذيين ومسلمين في منطقة كاندي بوسط سريلانكا.

وذكرت وسائل الإعلام أن شخصين قُتلا كما لحقت أضرار بمئات من العقارات

المملوكة لمسلمين وأكثر من 20 مسجدا.