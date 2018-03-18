إعصار يؤدي إلى قطع الكهرباء عن آلاف المنازل باستراليا .





سيدني 18مارس 2018 ( وال ) - انقطعت الكهرباء عن نحو 25 ألف منزل في

مدينة داروين بشمال استراليا يوم الأحد بعد أن أدى إعصار مداري إلى سقوط

أشجار وإلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس وتأخير حركة النقل البحري.

ونبهت السلطات سكان مدينة داروين عاصمة الإقليم الشمالي باستراليا إلى

ضرورة غلي الماء الذي يشربونه كإجراء وقائي بعد اجتياح الإعصار المداري

ماركوس المدينة برياح سرعتها 130 كيلومترا في الساعة يوم السبت.

وقالت حكومة الإقليم الشمالي إن المدارس ستظل مغلقة يوم الاثنين.

وقال بيتر كلاسن الخبير في مكتب الأرصاد الجوية إن من المتوقع وصول

الإعصار المحيط الهندي يوم الاثنين حيث من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة

شديدة من الفئة الثالثة برياح سرعتها تتراوح بين 165 كيلومترا و224

كيلومترا في الساعة.