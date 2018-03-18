متابعة سير التدريب بشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز.





طرابلس 18 مارس 2018 ( وال ) - بحث مدير الإدارة العامة لتنمية

الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط " عبدالرزاق بن يوسف"

مع ناجي احفاف رئيس لجنة ادارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز

المكلف سير برامج التدريب بالشركة. . والتعرّف على احتياجات الشركة من

البرامج التدريبية المستقبلية في مجال التفتيش والقياس لموظفيها.

كما تم خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة التدريب بالمؤسسة

"محمد ابو لعج " ومدراء الإدارات بالشركة مناقشة الصعوبات التي تواجه

الشركة في تنفيذ بعض برامج التدريب ودراسة امكانية تفعيل مركز التدريب

بالمجمع الصناعي.

وعقب الاجتماع قام وفد المؤسسة بجولة شملت قاعات التدريب في كل من

الشركة والمدينة السكنية والمصنع وانشطة التدريب التي تقوم الشركة

بتنفيذها.



ويأتي هذا الاجتماع في اطار الاهتمام الذي توليه المؤسسة الوطنية

للنفط بإدارات التدريب والتأهيل بمختلف شركات القطاع .

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