استئناف العمل لاستخراج جوازات السفر الإلكترونية في جميع الفروع والأقسام .





بنغازى 18 مارس 2018 (وال) - يستأنف اليوم الأحد في جميع الفروع

والأقسام التابعة لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العمل

لاستخراج جوازات السفر الإلكترونية .

أعلن ذلك مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة

الشرقية عميد " مفتاح مقيل " .

وأوضح عميد " مقيل " أن العمل سيكون حسب الجدول السابق لجميع الفروع

والأقسام .

يشار إلى أن العمل توقف بمنظومة الجوازات في شهر نوفمبر من العام الماضي

بسبب انتهاء عقد البصمة العشرية في مصلحة الجوازات بطرابلس.

( وال - بنغازى )...