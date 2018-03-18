استئناف العمل لاستخراج جوازات السفر الإلكترونية في جميع الفروع والأقسام .الأحد ، 18-03-2018 - 09:50:00



بنغازى 18 مارس 2018 (وال) - يستأنف اليوم الأحد في جميع الفروع
والأقسام التابعة لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العمل
لاستخراج جوازات السفر الإلكترونية .
أعلن ذلك مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة
الشرقية عميد " مفتاح مقيل " .
وأوضح عميد " مقيل " أن العمل سيكون حسب الجدول السابق لجميع الفروع
والأقسام .
يشار إلى أن العمل توقف بمنظومة الجوازات في شهر نوفمبر من العام الماضي
بسبب انتهاء عقد البصمة العشرية في مصلحة الجوازات بطرابلس.
( وال - بنغازى )...

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