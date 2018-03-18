اليوم إجراء قرعة الدور الـ 16 لكأس ليبيا لكرة القدم.





طرابلس 18 مارس 2018 (وال)- تجرى اليوم الأحد قرعة الدور الـ 16 لكأس

ليبيا لكرة القدم .

يذكر أن 15 فريقا تأهلت إلى الدور الـ 16 في انتظار الفائز من مباراة

أهلي طرابلس والتحدي، التي ستجرى اليوم، حتى يكتمل عقد الفرق المتأهلة.

حيث تأهلت إلى دور الـ 16 خمسة عشر فريقًا حتى الآن وهي الاتحاد وأهلي

بنغازي والهلال والتعاون والجمارك وخليج سرت والترسانة والخمس واليرموك

والمحلة والشط والمدينة والأخضر والاتحاد المصراتي والمجد.

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