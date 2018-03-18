فريق الاتحاد يلتقي اليوم أكوا يونايتد النيجيري .





طرابلس 18 مارس 2018 (وال)- يخوض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم اليوم

الأحد مباراة الاياب امام فريق أكوا يونايتد النيجيري الساعة الخامسة

مساء بتوقيت ليبيا ضمن الدور الـ 32 كأس الاتحاد الأفريقي

"الكونفدرالية".

وقد أجرى فريق الاتحاد مساء أمس آخر تدريب على ملعب المباراة.

وكانت بعثة فريق الاتحاد قد وصلت الخميس نيجيريا في رحلة استغرقت عشر

ساعات، منها أكثر من ثلاث ساعات عن طريق البر، وأجرى الفريق صباح الجمعة

أول حصة تدريبية وأعطى المدير الفني "غارزيتو" الفريق راحة في الفترة

المسائية.

وحسب مصادر بنادي الاتحاد فإن جميع عناصر الفريق في جاهزية تامة لتحقيق

نتيجة إيجابية والعودة بورقة الترشح من مدينة أويو النيجيرية.

يذكر أن مباراة الذهاب بتونس انتهت بفوز الاتحاد بهدف دون مقابل، ويكفي

فريق الاتحاد التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى الدور التالي من المسابقة.

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