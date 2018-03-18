انتخابات الرئاسة الروسية: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين.





موسكو 18 مارس 2018 (وال) - فتحت مراكز الاقتراع في أكثر من" 3600 " مركز

اقتراع بالعاصمة الروسية موسكو، أبوابها صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين

الروس للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي من المتوقع أن يفوز بها

الرئيس فلاديمير بوتين ليبقى في السلطة لولاية رابعة مدتها 6 سنوات.

ويتنافس بوتين مع 7 مرشحين آخرين، من بينهم المليونير بافل غرودينين،

ومقدمة برامج تلفزيون الواقع كسينيا سوبشاك، والمرشح القومي فلاديمير

جيرينوفسكي.

بينما يغيب المعارض الرئيسي لبوتين اليكسي نافالني عن سباق الانتخابات

بعد إدانته بتهمة الاختلاس وهي التهمة التي يقول عنها نافالني إنها

"ملفقة".



من جهته وجه رئيس الدوما الروسية دعوات لـ 75 خبيرا أجنبيا لمراقبة

انتخابات الرئاسة.

...(وال)...