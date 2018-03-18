قوات الاحتلال تعتدي على شاب بالضرب وتواصل دهم المنازل في برطعة لليوم الثالث على التوالي.





جنين 18 مارس2018 (وال) - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم

الثالث على التوالي اقتحام بلدة برطعة جنوب غرب جنين، ودهم منازل

المواطنين، وتفتيشها، كما اعتدت على أحد الشبان بالضرب المبرح.

وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت عدة منازل،

وفتشتها، بعد خلع أبوابها، وقامت باستجواب ساكنيها، بالإضافة إلى تخريب

عدة مركبات كانت متوقفة أمام منازلهم، وذلك بعد اعتقال سائق المركبة علاء

راتب قبها، الذي تسبب قبل يومين بحادث السير الذي وقع قرب حاجز عسكري

"دوتان" الجاثم على مدخل بلدة يعبد، وأسفر عن مصرع جنديين، وإصابة اثنين

آخرين بجروح خطيرة.

وذكر ذوو السائق المصاب والمعتقل لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن

سلطات الاحتلال قامت باعتقال شقيقه عصام قبها.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الشاب محمود جودت قبها بالضرب المبرح في

منطقة الرأس.

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