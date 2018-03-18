قوات الاحتلال تتوغل شرق خان يونس.الأحد ، 18-03-2018 - 08:40:00



خان يونس 18 مارس 2018 (وال) - توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح
اليوم الأحد، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان، بأن عدة جرافات، توغلت شرق بلدة عبسان، ونفذت عمليات
تجريف في المكان، وسط إطلاق كثيف للنيران صوب المواطنين، ومنازلهم بين
الحين والآخر.
وأضافوا، ان عملية التوغل جرت تحت تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الحربية
في سماء المنطقة، والتي تحلق على ارتفاعات منخفضة، محدثة أصواتا عالية،
مما تسبب باثارة الهلع والخوف لدى المواطنين، لا سيما الأطفال.
...( وال ) ..

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