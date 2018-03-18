كلية التربية جامعة بنغازي تحتفل بعودتها لمقرها الرئيسي بمنطقة الهواري.



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بنغازي 18 مارس 2018 ( وال ) - نظمت كلية التربية بجامعة بنغازي

احتفالية أمس السبت بمناسبة العودة إلى مقرها الرئيسي بمنطقة الهوراي

بحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيأة التدريس والطلبة.

‏ وقال رئيس جامعة بنغازي الدكتور " مرعي المغربي " اليوم أثبتت كلية

التربية أنها مدعى للفخر، وقد سطروا أقوى وأرقى معالم البطولة عندما

قاموا بإحياء كليتهم كلية التربية ، فجامعة بنغازي لن تنسى ما قام به

اتحاد طلبة كلية التربية برئاسة مصطفى الشبلي وزملائه لعودة الكلية

لمقرها الرئيسي.

‏ وفي سياق متصل، قال مسجل كلية التربية " المهدي الجيار " نحتفل

اليوم بعودة الحياة الجامعية لمقر كلية التربية في منطقة الهواري، وفرحة

الطلاب لا توصف بالعودة لمقرهم الرئيسي.

من جهته ، أردف رئيس اتحاد طلبة كلية التربية " مصطفى الشبلي " أن

افتتاح الكلية جاء تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الجديد، واصفاً أن

افتتاح الكلية كان حلم بعد حصر الأضرار والدمار الذي لحق بها، ولكن

بعزيمة وإرادة الطلبة تم تحقيق الحلم وعادة الحياة للكلية .

...(وال بنغازى)...