معرض المربي الليبي للأغنام المهجنة بمدينة مصراتة .





مصراتة 18 مارس 2018 ( وال ) - أقيم بمدينة مصراتة أمس السبت " معرض

المربي الليبي للأغنام المهجنة " وهي اغنام تم تهجينها من السلالة

الليبية .

وشارك في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام ، مجموعة من المربين من كافة

المناطق الليبية ، وسيخصص اليومان الاول والثاني لتصنيف الاغنام المشاركة

حسب الفئات على أن يقام في اليوم الثالث مزاد علني لبيع الاغنام

بالمزايدة .

وحضر حفل الافتتاح بمدرسة الفروسية مصراتة عدد من مسؤولي قطاع

الثروة الحيوانية والجهات المحلية والمهتمين بهذا النشاط .

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