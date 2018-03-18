معرض المربي الليبي للأغنام المهجنة بمدينة مصراتة .
الأحد ، 18- 03- 2018 - 08:24:00
مصراتة 18 مارس 2018 ( وال ) - أقيم بمدينة مصراتة أمس السبت " معرض
المربي الليبي للأغنام المهجنة " وهي اغنام تم تهجينها من السلالة
الليبية .
وشارك في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام ، مجموعة من المربين من كافة
المناطق الليبية ، وسيخصص اليومان الاول والثاني لتصنيف الاغنام المشاركة
حسب الفئات على أن يقام في اليوم الثالث مزاد علني لبيع الاغنام
بالمزايدة .
وحضر حفل الافتتاح بمدرسة الفروسية مصراتة عدد من مسؤولي قطاع
الثروة الحيوانية والجهات المحلية والمهتمين بهذا النشاط .
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