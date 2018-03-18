إختتام دورة الحكام الجدد في الكرة الطائرة .



بنغازي 15 مارس 2018 ( وال بنغازى ) .

اختتمت في مدينة بنغازي دورة الحكام الجدد في لعبة الكرة الطائرة، والتي

يشرف عليها الاتحاد الفرعي بالمدينة، وذلك بحضور رئيس لجنة المسابقات

بالاتحاد الفرعي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام الليبي

للعبة،والعديد من الشخصيات الاعتبارية.

الدورة التي اختتمت بمقر اتحادية حكام كرة القدم استمرت لمدة عشرة أيام

متتالية بمشاركة 16 مشاركا إضافة إلى مشاركة واحدة من العنصر النسائي،

حيث شملت دورة الحكام الجدد محاضرات نظرية وعملية ألقاها الحكم الدولي

حسين البركي.

وقد أجري في اليوم الأخير من الدورة امتحان نظري للحكام الجدد، وذلك

بإدارة المحاضر الأفريقي الدولي علي البركي.

وسيكون يوم السبت المقبل حفل تخريج الدفعة الجديدة لحكام الكرة الطائرة،

بالإضافة إلى تتويج الفرق المتحصلة على التراتيب الأولى للموسم الرياضي

2017 / 2018 وذلك في مجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي، عقب نهائي مسابقة

الكأس في الكرة الطائرة والتي ستجمع فريقي الأهلي والمروج.