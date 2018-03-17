أهلي طرابلس يوقع على اتفاقية مشاركته في بطولة الأندية العربية البطلة.





طرابلس 17 مارس 2018 (وال)- وقع ممثل نادي الأهلي طرابلس "عادل الزناتي"

في تونس على اتفاقية مشاركة ناديه في البطولة العربية للأندية في النسخة

المقبلة، وتمت مراسم التوقيع بالعاصمة التونسية بحضور "طلال آل شيخ" ممثل

الاتحاد العربي، و"زكريا الشماخي" ممثل الاتحاد الليبي.

وقد أكد "طلال آل شيخ" أن البطولة ستقام بنظام الذهاب والإياب وستكون

جائزة البطل فيها أكثر من أربعة ملايين دولار، والفريق المشارك سيحصل على

200 ألف دولار.

وأوضح أن المشارَكة في البطولة رقم 24، ستكون للفرق الأشهر عربيا، لذا

تم توجيه الدعوة للفرق الكبيرة للمشاركة بالبطولة، وسيكون هناك نقل

تلفزيوني للبطولة غير مسبوق وشركات عالمية سترعى البطولة، الأمر الذي

ينبئ بأن تكون أضخم بطولة في تاريخ العرب.

واختتم "الشيخ" في تصريحاته أن الاتحاد سيسعى لدى الاتحاد الدولي لجعل

الفائز بالبطولة يتأهل للمشاركة بكأس العالم للأندية.

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