غدا الأحد : إجراء قرعة الدور الـ 16 لكأس ليبيا لكرة القدم.

طرابلس 17 مارس 2018 (وال)- تجرى يوم غد الأحد قرعة الدور الـ 16 لكأس

ليبيا لكرة القدم بصالة ملعب طرابلس الدولي على تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

يذكر أن 15 فريقا تأهلت إلى الدور الـ 16 في انتظار الفائز من مباراة

أهلي طرابلس والتحدي، التي ستجرى يوم غد، حتى يكتمل عقد الفرق المتأهلة.

وقد تأهل إلى دور الـ 16 خمسة عشر فريقًا حتى الآن وهي الاتحاد وأهلي

بنغازي والهلال والتعاون والجمارك وخليج سرت والترسانة والخمس واليرموك

والمحلة والشط والمدينة والأخضر والاتحاد المصراتي والمجد.

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