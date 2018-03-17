فريق الاتحاد يلتقي أكوا يونايتد النيجيري غدا الأحد.





طرابلس 17 مارس 2018 (وال)- يلتقي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم يوم غد

الأحد فريق أكوا يونايتد النيجيري الساعة الخامسة مساء بتوقيت ليبيا ضمن

إياب الدور الـ 32 كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

وقد أجرى فريق الاتحاد مساء اليوم السبت آخر تدريب على ملعب المباراة.

وكانت بعثة الاتحاد قد وصلت الخميس في رحلة استغرقت عشر ساعات، منها

أكثر من ثلاث ساعات عن طريق البر، وقد أجرى الفريق صباح الجمعة أول حصة

تدريبية وأعطى المدير الفني "غارزيتو" الفريق راحة في الفترة المسائية.

وحسب مصادر بنادي الاتحاد فإن جميع عناصر الفريق في جاهزية تامة لتحقيق

نتيجة إيجابية والعودة بورقة الترشح من مدينة أويو النيجيرية.

يذكر أن مباراة الذهاب بتونس انتهت بفوز الاتحاد بهدف دون مقابل، ويكفي

فريق التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى الدور التالي من المسابقة.

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