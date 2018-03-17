الاتحاد لكرة اليد يفوز وأهلي طرابلس يتعادل في بطولة الأندية العربية بتونس.





طرابلس 17 مارس 2018 (وال)- حقق فريق الاتحاد فوزه الأول في بطولة

الأندية العربية لكرة اليد التي انطلقت الخميس بمدينة صفاقس التونسية.

جاء فوز الاتحاد على حساب أهلي سداد العُماني بنتيجة عريضة (35/ 21).

وكان الاتحاد فقد مباراة الافتتاح أمام ساقية الزيت التونسي المستضيف

بفارق ثلاثة أهداف (28 / 31).

أما الممثل الثاني لكرة اليد الليبية أهلي طرابلس فقد تعادل أمس مع

فريق وجدة المغربي بنتيجة (24 / 24).

البطولة تقام بمشاركة 12 فريقا وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى: أهلي

طرابلس، والغرافة القطري، والشرطة العراقي، وعين التوتة الجزائري،

ومولودية وجدة المغربي.

بينما ضمت المجموعة الثانية الاتحاد، وساقية الزيت التونسي، وقطر القطري،

وأهلي جدة السعودي، وترجي أرزيو الجزائري، وأهلي سداد العُماني.

...(وال)...