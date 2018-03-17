إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوفاق: قيمة الرواتب لهذا العام تتعدى 5 , 24 مليار دينار.

طرابلس 17 مارس 2018 (وال)- قال مدير إدارة الميزانية في وزارة المالية

بحكومة الوفاق الوطني " محمد إسماعيل " إن الرواتب لهذا العام ستُصرف

بشكل موحد في كل أنحاء ليبيا بعد ثلاثة سنوات من الانقسام .

وأوضح " إسماعيل " في تصريحات صحفية أن قيمة الرواتب لهذا العام في

الموازنة المقترحة تتعدى 24.5 مليار دينار اي ما يعادل ( 17.8 ) مليار

دولار لمختلف أنحاء ليبيا.

وأشار إلى أن نسبة إنجاز توحيد الرواتب مع شرق البلاد وصلت إلى 89%،

وهناك إحالات مالية من هناك، بعد استيفاء الإجراءات المتعلقة بنظام الرقم

الوطني.



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