إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوفاق: قيمة الرواتب لهذا العام تتعدى 5 , 24 مليار دينار.
السبت ، 17- 03- 2018 - 16:02:00
طرابلس 17 مارس 2018 (وال)- قال مدير إدارة الميزانية في وزارة المالية
بحكومة الوفاق الوطني " محمد إسماعيل " إن الرواتب لهذا العام ستُصرف
بشكل موحد في كل أنحاء ليبيا بعد ثلاثة سنوات من الانقسام .
وأوضح " إسماعيل " في تصريحات صحفية أن قيمة الرواتب لهذا العام في
الموازنة المقترحة تتعدى 24.5 مليار دينار اي ما يعادل ( 17.8 ) مليار
دولار لمختلف أنحاء ليبيا.
وأشار إلى أن نسبة إنجاز توحيد الرواتب مع شرق البلاد وصلت إلى 89%،
وهناك إحالات مالية من هناك، بعد استيفاء الإجراءات المتعلقة بنظام الرقم
الوطني.
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