محاضرة تثقيفية بهون حول حماية المواقع الأثرية في ليبيا.





الجفرة 17 مارس 2018 (وال)- نظمت جمعية ذاكرة المدينة بهون في بلدية

الجفرة محاضرة تثقيفية بعنوان " مواقع التراث الثقافي في ليبيا بين

الواقع والتحديات" قدمها مسئول قطاع السياحة ببلدية الجفرة الباحث في

الشؤون التاريخية والمدن القديمة الدكتور " محمود احمد زاقوب ".

واستهل الباحث محاضرته التي أقيمت بالبيت الاجتماعي بالبلدية بالإشارة

إلى التساؤلات المطروحة حول الأسباب التي أدت إلى تدهور أوضاع مواقع

التراث الثقافي في ليبيا والبدائل التخطيطية لحمايتها والمحافظة عليها .

وطالب " زاقوب " بضرورة تسليط الضوء على هذه المواقع ونشر الثقافة

المحلية بشأن حمايتها مؤكدا بان التراث الثقافي يعد احد أهم الموارد

الاقتصادية الهامة التي يجب تنميتها كعامل جذب سياحي مهم .

وقال الباحث إن عددا من العوامل أدت إلى تدهور المعالم الأثرية

والتاريخية على امتداد الرقعة الليبية منها عوامل طبيعية مثل التعرية

بسبب عدم الاهتمام والبشرية بسبب انعدام الثقافة العامة في هذا الجانب

مما أدى إلى التخريب أو التشويه باستخدام مواد تحتاج لأزالتها خبراء

متخصصين وأموال طائلة .

وأوضح مسئول قطاع السياحة ببلدية الجفرة الباحث في الشؤون التاريخية

والمدن القديمة الدكتور " محمود احمد زاقوب " بان الجميع يتهجم على

المواقع الأثرية في ليبيا بسبب غياب الدولة وأجهزتها وتدني مستوى الوعي

المحلي .



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