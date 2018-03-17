الشركة العامة للكهرباء :لا يوجد ساعات طرح الأحمال اليوم السبت.





طرابلس 17 مارس 2018 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت

أنه لا يوجد ساعات طرح الأحمال اليوم بسبب الفائض الاحتياطي المقدر بـ

100 ميجاوات .

وكشفت الشركة في نشرتها اليومية عن أن التوليد المتاح للشبكة العامة

يقدر بـ 4600 ميجاوات وأن الاستهلاك المتوقع 4500 ميجاوات، مؤكدةً على

عدم وجود عجز متوقع للشبكة.

ولفتت الشركة العامة للكهرباء في النشرة التي تلقت وكالة الأنباء الليبية

نسخة منها إلى وجود فائض احتياطي يقدر بحوالي 100 ميجاوات.



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