سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة ليبيا لاستعادة قوتها وتأمين حدودها.





بروكسل 17 مارس 2018 ( وال )أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، "

بيتينا موشايد " عدم وجود أي أدلة فعلية تثبت ما تم ترويجه مؤخرا من وجود

أسواق لبيع البشر داخل ليبيا داعية المجتمع الدولي إلى مساعدة ليبيا بكل

الإمكانيات لاستعادة قوتها وتأمين حدودها.

وحول العملية البحرية للاتحاد الأوروبي قبالة سواحل ليبيا والتي أطلق

عليها " صوفيا " أعلنت " بيتينا موشايد " أن سفن العملية أعادت حوالي 20

ألف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم الأم.

وأشارت إلى أن نتائج عملية " صوفيا" أظهرت انخفاض تدفقات الهجرة غير

الشرعية عبر البحر المتوسط بنسبة 50 في المئة، بينما تراجعت بنسبة 37 في

المئة أعداد المهاجرين الذين توفوا العام الماضي.

من جهته أعلن قائد عملية " صوفيا" الأميرال " إنريكو كريدندينو" أمس

الجمعة أن الاتحاد يحاول توسيع التدريبات التي يتلقاها خفر السواحل

الليبي من أجل التصدي لتدفقات الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.

وأوضح أن بين 300 و500 من عناصر خفر السواحل الليبي سيخضعون لتدريب هذه

السنة بهدف تعزيز دور ليبيا في التصدي لأزمة الهجرة، وتقليل أعداد حالات

الوفيات بين المهاجرين خلال عمليات الإنقاذ .



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