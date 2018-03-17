غرفة عمليات تزويد الجنوب بالوقود : وصول شاحنات الوقود إلى براك الشاطئ والتنسيق مستمر لتزويد الجنوب بالكامل بالوقود .

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سبها 17 مارس 2018 ( وال ) أكد رئيس غرفة عمليات تزويد الجنوب الليبي

بالوقود ورئيس لجنة الأزمة بشركة البريقة لتسويق النفط " ميلاد الهجرسي"

وصول 15 شاحنة محملة بالوقود إلى مدينة براك الشاطئ صباح اليوم.

وأوضح " الهجرسي " في تصريحات صحفية أن الشاحنات التي وصلت إلى براك

الشاطئ يتم الآن تفريغ 13 منها في عدد من محطات الوقود بالمنطقة .مضيفا

بأن عدد شاحنتين قد انطلقا من براك الشاطئ باتجاه سبها المركز.

وارجع " الهجرسي " سبب إرسال شاحنتين إلى مدينة سبها في الوقت الحالي

بسبب الاشتباكات الأخيرة والأوضاع الأمنية المقلقة الأمر الذي يتحتم

علينا إرسال شاحنتين فقط في الوقت الحالي لتزويد سبها المركز بالوقود.

وأشار إلى أن هناك شحنة أخرى ستنطلق غداً صباحاً من طرابلس باتجاه

الجنوب الليبي، مؤكدا بان هناك تنسيق مستمر لإرسال العديد من الشحنات

خلال هذا الأسبوع للقضاء على أزمة الوقود الخانقة التي تعاني منها سبها

والجنوب بشكل عام.



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