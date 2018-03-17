النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تصدر حزمة من القرارات.
السبت ، 17- 03- 2018 - 14:37:00
بنغازى 17 مارس 2018 ( وال ) أصدر رئيس مجلس إدارة النقابة العامة
للإعلاميين الرياضيين على مستوى ليبيا " نصر المهدوي " حزمة من القرارات
الهامة المتعلقة بالنقابة.
ونص القرار الأول رقم (8) لسنة 2018 - تشكيل لجنة تحضيرية للملتقى الثاني
للإعلاميين الرياضيين المزمع إقامته في مدينة المرج في 21 من شهر أبريل
المقبل.
وتتكون هذه اللجنة من : " ونيس القطعة" رئيسا لها، وعضوية كل من " وئام
علي " و " عبد الباسط محمد " ، و " حمدي النحيلي " ، بالإضافة إلى "
منصف علي " .
بينما نص القرار رقم (8) لسنة 2018 م بتشكيل لجنة للتواصل مع مديرية
الأمن بمدينة بنغازي وسرية الأمن الرياضي،وذلك لتسهيل دخول المصورين
والإعلاميين المنتسبين للنقابة داخل الملاعب والصالات،لتغطية ومتابعة
الأحداث الرياضية،وذلك برئاسة " سالم العبار " ، وعضوية كل من " حمدي
الشيخي " و " عصام الترهوني " .
ونص القرار رقم (7) لسنة 2018 م على تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط
الانتساب؛ للإعلاميين والمصورين والمحررين من المراكز والمكاتب الإعلامية
بالأندية الرياضية، برئاسة " عبد الله بوزريبة" وعضوية كل من " ناجي
هلال " و " ما شاء الله يوسف" ، و " مفتاح البسكري " .
...( وال - بنغازي ) ...