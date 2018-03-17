النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تصدر حزمة من القرارات.





بنغازى 17 مارس 2018 ( وال ) أصدر رئيس مجلس إدارة النقابة العامة

للإعلاميين الرياضيين على مستوى ليبيا " نصر المهدوي " حزمة من القرارات

الهامة المتعلقة بالنقابة.

ونص القرار الأول رقم (8) لسنة 2018 - تشكيل لجنة تحضيرية للملتقى الثاني

للإعلاميين الرياضيين المزمع إقامته في مدينة المرج في 21 من شهر أبريل

المقبل.

وتتكون هذه اللجنة من : " ونيس القطعة" رئيسا لها، وعضوية كل من " وئام

علي " و " عبد الباسط محمد " ، و " حمدي النحيلي " ، بالإضافة إلى "

منصف علي " .

بينما نص القرار رقم (8) لسنة 2018 م بتشكيل لجنة للتواصل مع مديرية

الأمن بمدينة بنغازي وسرية الأمن الرياضي،وذلك لتسهيل دخول المصورين

والإعلاميين المنتسبين للنقابة داخل الملاعب والصالات،لتغطية ومتابعة

الأحداث الرياضية،وذلك برئاسة " سالم العبار " ، وعضوية كل من " حمدي

الشيخي " و " عصام الترهوني " .

ونص القرار رقم (7) لسنة 2018 م على تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط

الانتساب؛ للإعلاميين والمصورين والمحررين من المراكز والمكاتب الإعلامية

بالأندية الرياضية، برئاسة " عبد الله بوزريبة" وعضوية كل من " ناجي

هلال " و " ما شاء الله يوسف" ، و " مفتاح البسكري " .



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