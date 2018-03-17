العميد " مقيل " يؤكد استئناف العمل لاستخراج
جوازات السفر الإلكترونية في جميع الفروع والأقسام .
السبت ، 17- 03- 2018 - 12:03:00
بنغازى 17 مارس 2018 (وال) - أعلن مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية
وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية عميد " مفتاح مقيل " عن استئناف العمل
لاستخراج جوازات السفر الإلكترونية في جميع الفروع والأقسام اعتبارا من
يوم غد الأحد الموافق للثامن عشر من شهر مارس الجاري .
وأوضح عميد " مقيل " أن العمل سيكون حسب الجدول السابق لجميع الفروع
والأقسام .
يشار إلى أن العمل توقف بمنظومة الجوازات في شهر نوفمبر من العام المنصرم
بسبب انتهاء عقد البصمة العشرية في مصلحة الجوازات بطرابلس.
( وال - بنغازى )