العميد " مقيل " يؤكد استئناف العمل لاستخراج جوازات السفر الإلكترونية في جميع الفروع والأقسام .







بنغازى 17 مارس 2018 (وال) - أعلن مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية

وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية عميد " مفتاح مقيل " عن استئناف العمل

لاستخراج جوازات السفر الإلكترونية في جميع الفروع والأقسام اعتبارا من

يوم غد الأحد الموافق للثامن عشر من شهر مارس الجاري .

وأوضح عميد " مقيل " أن العمل سيكون حسب الجدول السابق لجميع الفروع

والأقسام .

يشار إلى أن العمل توقف بمنظومة الجوازات في شهر نوفمبر من العام المنصرم

بسبب انتهاء عقد البصمة العشرية في مصلحة الجوازات بطرابلس.

( وال - بنغازى )