العميد " مقيل " يؤكد استئناف العمل لاستخراج جوازات السفر الإلكترونية في جميع الفروع والأقسام .السبت ، 17-03-2018 - 12:03:00




بنغازى 17 مارس 2018 (وال) - أعلن مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية
وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية عميد " مفتاح مقيل " عن استئناف العمل
لاستخراج جوازات السفر الإلكترونية في جميع الفروع والأقسام اعتبارا من
يوم غد الأحد الموافق للثامن عشر من شهر مارس الجاري .
وأوضح عميد " مقيل " أن العمل سيكون حسب الجدول السابق لجميع الفروع
والأقسام .
يشار إلى أن العمل توقف بمنظومة الجوازات في شهر نوفمبر من العام المنصرم
بسبب انتهاء عقد البصمة العشرية في مصلحة الجوازات بطرابلس.
( وال - بنغازى )

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