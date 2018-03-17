مقتل سبعة أشخاص في حادث تحطم طائرة شمال الفلبين .





مانيلا 17 مارس2018 (وال) -تحطمت طائرة خفيفة ذات محركين على أحد المنازل

شمال الفلبين اليوم السبت مما أسفر عن مقتل" 7 " أشخاص كانوا على متنها .

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني اريك ابولونيو، إن الطائرة، وهي

اباتشي من طراز بايبر23، كانت قد أقلعت لتوها من مطار ببلدة بلاريدل في

إقليم بولاكان، عندما تعطلت وسقطت.

وأضاف المتحدث، أن أربعة ركاب وقائد الطائرة ومساعده لقوا حتفهم في

الحادث. واشتعلت النيران بالطائرة بعد سقوطها على منزل في قرية قريبة،

مما اسفر عن مقتل شخص آخر، وفقًا لما ذكره نائب قائد الشرطة في البلدة،

اوجستين جوزيف.

...(وال) ...