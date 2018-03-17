الفيفا يوافق للعراق باستضافة مباريات رسمية دولية في ثلاث مدن هي اربيل والبصرة وكربلاء.السبت ، 17-03-2018 - 10:29:00



بغداد 17 مارس 2018 (وال)- قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد
الدولي لكرة القدم الجمعة إن الفيفا وافق على السماح للعراق باستضافة
مباريات رسمية دولية في ثلاث مدن هي اربيل والبصرة وكربلاء.
وكان الفيفا قرر خلال جمعية عمومية بالبحرين في مايو من العام الماضي
رفع الحظر رسميا عن إقامة مباريات ودية دولية في الأراضي العراقية على أن
تقام تلك المباريات في المدن الثلاثة المذكورة.
(وال)

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