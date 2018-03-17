السفير الروسي لدى الجزائر : حل الازمة الليبية يعود إلى الليبيين أنفسهم بعيدا عن التدخلات الأجنبية .





الجزائر 18 مارس 2018 (وال) - أكد السفير الروسي لدى الجزائر" إيغور

بيليايفه" أن الحل في ليبيا يعود إلى الليبيين أنفسهم ، وعلى جميع الدول

مساعدتهم على الجلوس حول طاولة الحوار.

وأضاف " بيليايفه " في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن

روسيا لطالما أكدت على ضرورة تجاوزالانقسام الحاصل في ليبيا ،من خلال

التوصل إلى حل سياسي، يعيد لها أمنها واستقرارها،بعيدا عن التدخلات

الأجنبية.

...(وال)...