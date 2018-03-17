السفير الروسي لدى الجزائر : حل الازمة الليبية يعود إلى الليبيين
أنفسهم بعيدا عن التدخلات الأجنبية
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السبت ، 17- 03- 2018 - 09:53:00
الجزائر 18 مارس 2018 (وال) - أكد السفير الروسي لدى الجزائر" إيغور
بيليايفه" أن الحل في ليبيا يعود إلى الليبيين أنفسهم ، وعلى جميع الدول
مساعدتهم على الجلوس حول طاولة الحوار.
وأضاف " بيليايفه " في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن
روسيا لطالما أكدت على ضرورة تجاوزالانقسام الحاصل في ليبيا ،من خلال
التوصل إلى حل سياسي، يعيد لها أمنها واستقرارها،بعيدا عن التدخلات
الأجنبية.
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