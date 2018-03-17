السفير الروسي لدى الجزائر : حل الازمة الليبية يعود إلى الليبيين أنفسهم بعيدا عن التدخلات الأجنبية .السبت ، 17-03-2018 - 09:53:00



الجزائر 18 مارس 2018 (وال) - أكد السفير الروسي لدى الجزائر" إيغور
بيليايفه" أن الحل في ليبيا يعود إلى الليبيين أنفسهم ، وعلى جميع الدول
مساعدتهم على الجلوس حول طاولة الحوار.
وأضاف " بيليايفه " في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن
روسيا لطالما أكدت على ضرورة تجاوزالانقسام الحاصل في ليبيا ،من خلال
التوصل إلى حل سياسي، يعيد لها أمنها واستقرارها،بعيدا عن التدخلات
الأجنبية.
...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

غريان تحتضن فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول دور الأمم المتحدة في ليبيا .
164 حالة وفاة بسبب الحمى الصفراء في البرازيل منذ يوليو الماضي .
الامين العام لاتحاد المغرب العربي يتطلع الى عقد قمة للاتحاد خلال الاشهر القادمة بطرابلس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا