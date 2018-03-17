منتخب السيدات الوطني لكرة القدم يواصل تدريباته في ملعب طرابلس ويلعب ضد اثيوبيا في الرابع من ابريل .السبت ، 17-03-2018 - 09:37:00


طرابلس 17 مارس 2018 (وال)- يواصل منتخب السيدات الوطني لكرة القدم
تدريباته في ملعب طرابلس، استعدادا لتصفيات كأس أفريقيا للسيدات 2018
التي ستقام بغانا حيث سيلعب المنتخب النسائي لقاء الذهاب أمام المنتخب
الإثيوبي في الرابع من ابريل في القاهرة بقيادة الحكم تيريزا برمانسو على
ان تقام مباراة الاياب في العاشر من ابريل في اديس ابابا .
ويشرف على تدريبات المنتخب الوطني النسائي الذي يضم لاعبات من داخل ليبيا
وخارجها المدرب الوطني حسن الفرجاني .
(وال)

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