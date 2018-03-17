قوات الاحتلال تقتحم عزون شرق قلقيلية.





قلقيلية 17 مارس 2018 (وال) - اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت،

بلدة عزون شرق قلقيلية، وتمركزت وسط حارة المنطار بعد ان عزلتها عن باقي

الحارات والشوارع.

وذكرت مصادر فلسطينية ، ان قوات الاحتلال اجرت عمليات تفتيش في منازل

الحارة، طالت 10 منازل بشكل تعسفي وهمجي.

واضافت المصادر، ان قوات الاحتلال اطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل

للدموع اثناء عملية الاقتحام، وكذلك القنابل الضوئية التي ادى سقوطها الى

اشتعال النيران في بعض المنازل وإصابة العشرات بحالات اختناق.

وقالت المصادر: "ان طواقم الدفاع المدني والهلال الاحمر، تعاملت مع عدة

حرائق وحالات اختناق في البلدة.

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