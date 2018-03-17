مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين في انفجارسيارة بإفغانستان .





كابول 17 مارس 2018 (وال) - أعلن مسؤول افغاني ان انتحاريا قام بتفجير

سيارة مفخخة في كابول اليوم السبت مما ادى الى مقتل مدنيين اثنين على

الاقل وجرح ثلاثة آخرين على الاقل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية نجيب دانيش في تصريح صحفي "

انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري في المنطقة التاسعة من كابول". واضاف

ان هدف الهجوم ليس واضحا.

وأوضح ان مدنيين قتلا وجرح ثلاثة آخرون في الهجوم الذي وقع بينما كان

موظفون متوجهين الى اعمالهم في الصباح.

وصرح الناطق باسم وزارة الصحة الافغانية "وحيد مجروح" في تصريح صحقي ان

اربعة اشخاص جرحوا في الهجوم.

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