اقالة " اندرو ماكيب" المساعد السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي.





واشنطن 18مارس 2018 (وال) - اعلنت وزارة العدل الاميركي أمس الجمعة أن

وزير العدل "جيف سيشنز" اقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي

آي) السابق "اندرو ماكيب" الذي غادر منصبه في يناير الماضي لكنه بقي في

المؤسسة، قبل يومين على تقاعده.

وكان ترامب كتب في تغريدة في 23 ديسمبر ان "مساعد مدير مكتب التحقيقات

الفدرالي "اندرو ماكيب" يراهن على الزمن ليتقاعد مع الاستفادة من كل

امتيازاته اكثر من تسعين يوما؟!!".

ورد ماكيب في بيان "هذا هو الواقع: انني معزول واعامل بهذه الطريقة بسبب

الدور الذي لعبته والقرارات التي اتخذتها وكنت شاهدا عليها بعد اقالة

جيمس كومي".

و" اندرو ماكيب " تولى ادارة مكتب التحقيقات الفدرالي بالنيابة من مايو

الىاغسطس 2017 بعد ان اقال " ترامب" جيمس كومي وقبل تعيين المدير الحالي

" كريستوفر راي " .

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