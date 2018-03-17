كندا تعتزم نشر قوات لها بمالي تحت امرة بعثة الامم المتحدة .





مونتريال 17 مارس 2018 (وال) - تعتزم كندا المشاركة في مهمة حفظ السلام

في مالي تحت امرة بعثة الامم المتحدة.

وقال مصدر حكومي لوكالة الانباء الفرنسية ان كندا "اخطرت" الامم

المتحدة أمسالجمعة "باهتمامها" بالمشاركة في مهمة حفظ السلام في مالي

وسترسل قوات ومروحيات الى البلاد بحلول الخريف.

واضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه ان وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان

سيقدم الاثنين تفاصيل حول عديد القوات التي سترسلها بلاده في اطار اول

مهمة عسكرية في افريقيا منذ عام 1994.

وقال المسؤول الكندي ان الانتشار الكندي في مالي سيكون "موقتا" ويمكن ان

تحل محلها قوات اخرى خلال عام، مشيرا الى انه سيشكل تنفيذا للاستراتيجية

التي اعلنها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الخريف الماضي.

وكانت كندا اعلنت في نوفمبر نيتها تعزيز دعمها لبعثات حفظ السلام بمئتي

جندي، مع تشجيع وجود النساء بين هؤلاء الجنود وتقديم معدات وتدريب عسكري.

...(وال)...