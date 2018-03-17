قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من بيت لحم.





بيت لحم 17 مارس2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم

السبت، شابا من بيت لحم، وسلمت اسيرين محررين بلاغين لمراجعة مخابراتها.

وأفاد مصدر أمنى فلسطيني، بان قوات الاحتلال يرافقها وحدات خاصة، اعتقلت

الشاب شادي معالي (35 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، اثناء تواجده

في محل تجاري في منطقة "دوار نيسان" وسط المدينة.

وأضاف المصدر، ان مواجهات اندلعت اثناء اعتقال الشاب معالي بين الشبان

وجنود الاحتلال الذين أطلقوا النار اثناء المواجهات.

وأشار ذات المصدر، الى ان قوات الاحتلال سلمت الاسيرين المحررين وليد

البستنجي، وعبد الله سليمان نواورة، بلاغين لمراجعة مخابراتها في مجمع

مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما، في منطقة

العبيات شرقا.

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