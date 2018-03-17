قوات الاحتلال تستهدف المزارعين والصيادين في مدينة غزة.





غزة 17مارس2018 (وال) - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم

السبت، مزارعين ورعاة أغنام شرق مدينة غزة، وفي منطقة الفخاري شرق خان

يونس، جنوب قطاع غزة، فيما هاجمت بحريته مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة

السودانية بنيران الأسلحة الرشاشة وخراطيم المياه.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في

محيط موقع "ملكة" العسكري شرق مدينة غزة، أطلقت الرصاص صوب أراضي

المواطنين الزراعية وعلى رعاة الأغنام شرق حي الزيتون شرق المدينة،

وأجبرتهم على ترك المكان.

واستهدفت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية

شمال غرب المدينة، بوابل من نيران الرشاشات الثقيلة، مما أدى إلى تضرر

مركب صيد على الأقل دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين

اضطروا للهروب إلى شاطئ البحر، خوفاً من الإصابة برصاص الاحتلال.

وفي منطقة الفخاري شرق خان يونس فتحت قوات الاحتلال نيران الرشاشات

الثقيلة صوب أراضي المزارعين ومنازل المواطنين.

وحسب الوكالة اللفلسطينية يأتي استهداف المنازل الحدودية، وسط تحركات

غير اعتيادية لآليات الاحتلال على الشريط الحدودي، وتحليق لطائرات

استطلاع إسرائيلية في الأجواء.

وكان 25 فلسطينيا قد أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال

مواجهات اندلعت قرب مناطق التماس على الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة

امس الجمعة، تزامناً مع مرور مائة يوم على إعلان ترمب الاعتراف بالقدس

عاصمة للكيان الصهيوني .

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