سيالة يعقد بالعاصمة نيامي سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء المشاركين في الاجتماع الافريقي الاوروبي المعني بمتابعة ومعالجة الهجرة غير الشرعية .

نيامي 16 مارس 2018 ( وال ) - عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الخارجية والداخلية وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الافريقي الاوروبي المعني بمتابعة ومعالجة الهجرة غير الشرعية والذي احتضنته العاصمة النيجرية نيامي اليوم الجمعة .

حيث التقى سيالة كلا على حدة وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب وزير الداخلية والامن العام والهجرة بجمهورية تشاد احمد باشر . ووزير الداخلية النيجري محمد بازوم . كما التقى ايضا وزير الخارجية في جمهورية النيجر إبراهيم يعقوبو ووزير الخارجية في مالي عبدالله ديوب وايضا وزير الخارجية في بوركينا فاسو ألفا باري . وتناولت اللقاءات بالبحث اخر المستجدات بالمنطقة والجهود المبذولة لمعالجة والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية واهمية التنسيق والتعاون لتأمين الحدود للحد من الهجرة غير الشرعية والتهريب ومكافحة اﻹرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود .



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