رئيس جمهورية النيجر يستقبل وزير الخارجية محمد سيالة بالعاصمة نيامي .

نيامي 16 مارس 2018 ( وال ) - استقبل رئيس جمهورية النيجر محمد يوسف وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة الذي شارك في الاجتماع الافريقي الاوروبي المعني بمتابعة ومعالجة الهجرة غير الشرعية والذي احتضنته العاصمة النيجرية نيامي اليوم الجمعة . وأعرب سيالة في مستهل اللقاء عن شكره وتقديره العالي للنيجر حكومة وشعبا على مواقفهما النبيلة والجادة تجاه ليبيا خاصة بعد الهجمة الإعلامية التى تعرضت لها والتى أدعت فيها بعض وسائل الإعلام انتشار أسواق النخاسة والرقيق فى ليبيا . ونفيها تعرض مواطنيها لمثل هذه الممارسات فى ليبيا وتأكيدها بأن ليبيا يعيش فيها النيجريون ويعملون بها بصورة طبيعية بين أخوتهم الليبين وهو مايعكس الايمان الراسخ بعمق العلاقات التاريخية والإجتماعية التى تربط بين الشعبين الليبي والنيجري . كما أعرب عن شكره للنيجر لتعاونها مع ليبيا فى تنفيذ عمليات العودة الطوعية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل فى الصحراء من ليبيا إلى النيجر ومن ثم إلى بلدانهم أو بلد ثالث مشيرا الى النجاح الذي تحقق فى الحد من معاناة عدد كبير من هؤلاء المهاجرين بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة . واستعرض سيالة تطورات الاوضاع السياسية في ليبيا والجهود التى تبذلها حكومة الوفاق ﻹخراج البلاد من اﻷزمة التي تمر بها اضافة الى الخطوات المبذولة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية و اﻹعداد لتنظيم انتخابات برلمانية و رئاسية ، اضافة الى جهودها وتعاملها مع موجات الهجرة غير النظامية ومكافحة اﻹرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود .

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التنسيق والتعاون بين ليبيا والنيجر بصفة خاصة ودول الجوار عامة للحد من هذه الظواهر .



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