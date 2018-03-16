سيالة يعرب عن شكره وتقديره للحكومتين الألمانية والإيطالية لحرصهما على معالجة ظاهرة الهجرة من خلال رؤية شاملة أمنية وإنسانية وتنموية .الجمعة ، 16-03-2018 - 20:57:00

سيالة يعرب عن شكره وتقديره للحكومتين الألمانية والإيطالية لحرصهما على معالجة ظاهرة الهجرة من خلال رؤية شاملة أمنية وإنسانية وتنموية .نيامي 16 مارس 2018 ( وال ) - جدد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة التأكيد على أن معالجة تداعيات أزمة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر والتهريب لا يقتصر على المنظور الأمني وحده، بل من خلال رؤية شاملة أمنية وإنسانية وتنموية، مشيرا بأن تحقيق الأمن والإستقرار لن يتأتى إلا من خلال دعم الدول الأوروبية للدول المصدرة للهجرة ومساعدتها على بناء اقتصاديات قوية ووضع أسس استثمار مناسبة تخلق فرص العمل لمواطنيها .
وأعرب سيالة في كلمته في الاجتماع الافريقي الاوروبي المعني بمتابعة ومعالجة الهجرة غير الشرعية والذي احتضنته العاصمة النيجرية نيامي اليوم الجمعة عن شكره وتقديره للحكومتين الألمانية والإيطالية على ريادتهما في هذا الشأن مايعكس إدراكآ حقيقيآ وتفهمآ عميقآ لجذور وأسباب هذه الظاهرة ، داعيا البلدين على الإستمرار وبقوة في هذا الإتجاه مؤكدا استعداد ليبيا للعب دور محوري هامآ في هذا الإتجاه لما تملكه من باع طويل وكوادر وخبرات في مجال الاستثمار في القارة الإفريقية من جهة ومن جهة أخرى بملامح النهضة التنموية والعمرانية بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد .

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