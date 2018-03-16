سيالة يعرب عن شكره وتقديره للنيجر لمواقفها تجاه ليبيا بعد الهجمة الإعلامية التى ادعت فيها بعض وسائل الإعلام انتشار أسواق النخاسة والرقيق فى ليبيا .

نيامي 16 مارس 2018 ( وال ) - أعرب وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة عن شكره وتقديره العالي للنيجر حكومة وشعبا على مواقفهما النبيلة والجادة تجاه ليبيا خاصة بعد الهجمة الإعلامية التى تعرضت لها والتى أدعت فيها بعض وسائل الإعلام انتشار أسواق النخاسة والرقيق فى ليبيا . وأشار سيالة في مستهل كلمته في الاجتماع الافريقي الاوروبي المعني بمتابعة ومعالجة الهجرة غير الشرعية والذي احتضنته العاصمة النيجرية نيامي اليوم الجمعة الى نفي النيجر تعرض مواطنيها لمثل هذه الممارسات فى ليبيا وتأكيدها بأن ليبيا يعيش فيها النيجريون ويعملون بها بصورة طبيعية بين أخوتهم الليبين وهو مايعكس الايمان الراسخ بعمق العلاقات التاريخية والإجتماعية التى تربط بين الشعبين الليبي والنيجري إنطلاقا من مبادئ إنسانية تجمع الشعبين منذ قديم الأزل . كما أعرب عن شكره للنيجر لتعاونها مع ليبيا فى تنفيذ عمليات العودة الطوعية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل فى الصحراء من ليبيا إلى النيجر ومن ثم إلى بلدانهم أو بلد ثالث مشيرا الى النجاح الذي تحقق فى الحد من معاناة عدد كبير من هؤلاء المهاجرين بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة مؤكدا بأن هذا نموذج يحتذي به فى إدارة المسؤوليات ومواجهة التحديات المشتركة . وجدد سيالة رغبة ليبيا فى ترسيخ هذا التعاون داعيا النيجر ودول الجوار الأخرى الى الانضمام الى عضوية فريق العمل الخاص بالهجرة والتنسيق مع المجتمع الدولى للمساهمة فى دعم جهود هذا الفريق بشكل إيجابى وفعال .



...( وال )...