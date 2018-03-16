وكيل وزراة الخارجية للشؤون السياسية يشارك بالمنتدي الوزاري لتنسيق استراتيجيات الساحل بالعاصمة التشادية انجامينا .

انجامينا 16 مارس 2018 ( وال ) - شارك وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية لطفي المغربي أمس الخميس في اجتماعات الجولة السادسة للمنتدي الوزاري لتنسيق استراتيجيات الساحل التى احتضنتها العاصمة التشادية انجامينا . وقدم المغربي خلال هذا المنتدى احاطة بأخر التطورات السياسية في ليبيا وما تقوم به حكومة الوفاق الوطني من جهود ﻹخراج البلاد من اﻷزمة التي تمر بها اضافة الى الخطوات المبذولة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية و اﻹعداد لتنظيم انتخابات برلمانية و رئاسية . كما احاط الحضور بالجهود التى تبذلها ليبيا وتعاملها مع موجات الهجرة غير النظامية ومكافحة اﻹرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود . وشدد المغربي في كلمته على ضرورة التعااون بين جميع الدول و المنظمات الدولية و اﻹقليمية في هذا المجال و السعي للعمل على إقامة مشارع تنمويه في دول المصدر لدفع الشباب للبقاء في بلدانهم وتحقيق العيش الكريم فيها وتحسين ظروفهم باستغلال مواردها المتعددة . يشار بأن هذا المنتدى معني بمتابعة وتنسيق استراتيجيات دول الساحل في كل ما يتعلق بمكافخة اﻹرهاب والهجرة غير الشرعية بين دول الساحل وشمال أفريقيا والدول اﻷوروبية ومنظمة اﻷمم المتحدة و المنظمات والوكاﻻت التابعة لها واﻻتحاد اﻹفريقي وممثلين عن البنك الدولي والبنك اﻹفريقي للتنمية ومنظمة التعاون اﻹسلامي .



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