سيالة يشارك اليوم في الاجتماع الافريقى الاوروبي المعنى بمتابعة ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة النيجرية نيامي .

نيامي 16 مارس 2018 ( وال ) - شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة اليوم الجمعة في الاجتماع الافريقي الاوروربي المعني بمتابعة ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية الذي احتضنته العاصمة النيجرية نيامي وحضره وزراء خارجية كل من فرنسا مالي النيجر بوركينا وزراء داخلية ليبيا - إيطاليا - فرنسا - مالي - تشاد - النيجر - بوركينا والسنغال اضافة الى مفوضة الشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي فريدريكا موغرينى ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي احمد احمد وممثلين عن تجمع الساحل والصحراء ورؤساء وممثلين عن المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالهجرة غير الشرعية .

وتابع الاجتماع اليات التنسيق والتشاور بخصوص معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والنتائج التى حققتها اللجان المعنية بها اضافة الى متابعة آلية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا .



... ( وال )...