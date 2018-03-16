وزراء خارجية فرنسا ومصر يبحثون في روما تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا .





روما 16 مارس 2018 ( وال ) -اجري وزير الخارجية المصري " سامح شكري "

سلسلة مباحثات مع نظيره الفرنسي " جان ايف لو دريان " بالعاصمة الايطالية

روما ، تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما الوضع في ليبيا.

وتم خلال اللقاء- الذي عقد على هامش المؤتمر الدولي لدعم الأونروا

المنعقد بالعاصمة روما - استعراض الجهود المصرية لتوحيد المؤسسة العسكرية

الليبية، إضافة إلى تقييم مسار العملية السياسية ونتائج اتصالات مصر مع

الأطراف، والتي تستهدف إدخال التعديلات اللازمة علي الاتفاق السياسي ودعم

تنفيذ خطة المبعوث الأممي غسان سلامة، وصولاً إلي إجراء الانتخابات.

وأكد " شكري " خلال جلسة المباحثات على أن مصر مستمرة في اجتماعات توحيد

المؤسسة العسكرية في ليبيا، حيث سيتم عقد جولة جديدة من هذه الاجتماعات

الأسبوع المقبل، مشيراً إلي أن توحيد المؤسسة العسكرية يوفر البيئة

الأمنية المطلوبة لتثبيت أي تقدم يحرزه المبعوث الأممى في المسار

السياسي.

من جانبه، أعرب وزير خارجية فرنسا " جان ايف لو دريان "عن تقدير ودعم

بلاده الكامل للجهود التي تقوم بها مصر في هذا المجال، مشيراً إلي أن

الدور المصري معرباً عن تقدير فرنسا لأهمية استقرار ليبيا علي أمن

واستقرار مصر.



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