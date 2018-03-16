حفل تأبين المستشار " محمد عبد السلام العبيدي" بمجمع محاكم طرابلس .





طرابلس 16 مارس 2018 ( وال ) -أقيم بمجمع محاكم طرابلس أمس الخميس حفل

تأبين المستشار " محمد عبد السلام خليفة العبيدي" ، بحضور رئيس المجلس

الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا، والقائم بأعمال مكتب النائب العام .

وألقيت خلال حفل التأبين الذي حضره أيضا مدير إدارة العلاقات العامة

والتعاون بوزارة العدل المكلف، ورئيس إدارة القضايا، وعدد من أعضاء

وموظفي الهيئات القضائية، إضافة إلى أسرة الفقيد عديد الكلمات التي

استذكرت المرحوم المستشار " العبيدي " خلال مراحل حياته المهنية داخل

الجهاز القضائي من قبل رفاقه في الدرب من أعضاء القضاء. حيث أشادت

الكلمات بشخصه الكريم ، ومثابرته وإخلاصه وتفانيه من أجل أن يكون القضاء

عادلا ونزيها.

وتخلل المناسبة عرض مرئي أعدته إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل،

يحوي السيرة الذاتية للفقيد ومشاهد مصورة تقدم مسيرته العملية في مجال

العدالة.



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