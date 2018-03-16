قائد المهمة البحرية " صوفيا " : الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توسيع تدريبات خفر السواحل الليبي روما 16 مارس 2018 ( وال ) - قال قائد المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي بالبحر المتوسط "صوفيا" الأميرال " إنريكو كريدندينو " إن الاتحاد يسعى إلى توسيع ال



ونقلت وكالة "رويترز" عن الأميرال قوله إن العملية " صوفيا " تسعى إلى

تدريب ما بين 300 إلى 500 من عناصر خفر السواحل الليبي خلال العام

الحالي، بهدف تعزيز دور الجانب الليبي في التصدي لأزمة الهجرة، وتقليل

أعداد حالات الوفاة بين المهاجرين التي تحدث خلال عمليات الإنقاذ.مؤكدا

ان ليبيا مازالت تمثل نقطة رئيسية يتخذها المهاجرون الأفريقيين للتوجه

نحول أوروبا عبر البحر.

وحول تعاون صوفيا مع خفر السواحل الليبي، قال إنريكو " نحن نراقب خفر

السواحل الليبي في البحر ولدينا طائرات وسفن تراقب الأوضاع ونعقد أيضا

اجتماعات دورية" .



وأوضح الأميرال أن دور خفر السواحل الليبي فيما يتعلق بأزمة الهجرة برز

بشكل ملحوظ فترة النصف الثاني من العام الماضي عقب تلقيه تدريبات من

العملية "صوفيا" ساهمت في تعزيز مجهوداته.

وكشف قائد المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي بالبحر المتوسط عن ضبط ما

يزيد عن 130 شخص يشتبه بأنهم على صلة بعمليات تهريب البشر التي تتم عن

طريق البحر بين ليبيا وإيطاليا، مؤكداَ أنهم في قبضة السلطات الإيطالية

الآن.



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