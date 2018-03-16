وصول قافلة إغاثة من الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى سبها.





سبها 16 مارس 2018 ( وال ) - أعلنت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات

الإنسانية فرع سبها وصول قافلة إغاثة من فرع الهيئة بطرابلس إلي فرع

الهيئة بمنطقة الجنوب، مقدمة من منظمة الهجرة الدولية.

وأوضحت المنظمة، أن القافلة شملت حفاضات أطفال، وبطاطين، ومواد تنظيف،

لافتة إلى أن فريق العمليات بالفرع سيشرع في توزيع المساعدات علي الاسر

النازحة في مدينة سبها، والمقيمين في المدارس والاستراحات من سكان منطقة

الطيوري، وبعض المدن المجاورة والقريبة من الاشتباكات في اليومين

القادمين.



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