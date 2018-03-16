المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن موعد إقامة ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز لسنة 2018 .





طرابلس 16 مارس 2018 ( وال ) - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إقامة

ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز في الفترة من 09 إلى 11 أكتوبر

2018 بمشاركة كبرى الشركات المحلية و العالمية في مجال النفط والغاز .

وأوضحت المؤسسة في بيان لها تسلمت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه أن

اللجنة العلمية للملتقى عقدت اجتماعها الأول عبر الدائرة المغلقة بين

أعضاء اللجنة بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس والأعضاء بمقر شركة

الخليج العربي للنفط ببنغازي .

وأضافت أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة آخر الاستعدادات من حيث إعداد

المطويات والملصقات التي توضح محاور المؤتمر والعمل على تجهيز وتحديث

الموقع الالكتروني الخاص بالملتقى إضافة إلى مناقشة الآلية التي سيتم بها

استلام الملخصات والورقات العلمية والتي تم الاتفاق فيها على تحديد

المواعيد النهائية لاستلامها .

وأشارت المؤسسة إلى أن الملتقى يطمح إلى تأسيس معرض فني حديث ومتخصص يخدم

تنمية وتطوير قطاع النفط والغاز والشركات العاملة به، ويكون له دور بارز

في قيادة صناعة المعارض والمؤتمرات بدولة ليبيا عبر خدمات مميزة وراقية

ونقل المعرفة المتنامية في هذه الصناعة الدولية إلى داخل ليبيا.

وأكدت أن المؤسسة تسعى من خلال إقامة هذا الملتقى إلى تبني أجيال وكوادر

وطنية قادرة على توظيف هذه الصناعة لصالح دعم وتطوير الاقتصاد الوطني من

خلال رؤيتنا المتمثلة في التميز والحرفية في الاستثمار وتطويع مجال النفط

والغاز بأقصى حدٍ ممكن ودعم قيام صناعة معارض ومؤتمرات تنسجم مع حجم

وتطلعات الاقتصاد الليبي للمساهمة في رسم ملامح غدٍ مشرق وتحقيق الرفاهية

والرخاء لكل الليبيين.



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