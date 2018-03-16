اللجنة الدائمة لشبكة المكتبات النفطية تعقد اجتماعها الثاني بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط .





طرابلس 16 مارس 2018 ( وال ) - عقدت اللجنة الدائمة لشبكة المكتبات

النفطية اجتماعها الثاني بالعاصمة طرابلس بحضور رئيس المؤسسة الوطنية

للنفط المهندس " مصطفى صنع الله " للاطلاع على أحدث الدراسات والنشرات

العلمية التي يحتاجها العاملون بقطاع النفط .

وحضر الاجتماع رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط الدكتور "

فؤاد علي بالرحيم " ومدير إدارة التخطيط والدراسات بالمؤسسة الدكتور "

جمال كرواط " والسادة أعضاء اللجنة الدائمة لشبكة المكتبات النفطية في

طرابلس وعبر الدائرة المغلقة من بنغازي .

وقال المهندس " مصطفى صنع الله " إن المؤسسة برئيسها وأعضاء مجلس إدارتها

نطمح أن تكون المكتبات النفطية أدوات لتنظيم المعرفة وإدارتها وتسهيل

انسيابها وفق أحدث المواصفات من حيث المواد واستخدام التكنولوجيا لخدمة

المستفيدين والبحاث داخل المؤسسة وشركاتها والمجتمع الذي نقع في دائرته.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلي أهمية هذه اللجنة وما تحققه من

أهداف وغايات على أرض الواقع، مؤكدا على دعمه ومجلس إدارة المؤسسة الكامل

لأعمالها.

من جهته أشاد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط الدكتور " فؤاد

علي بالرحيم " بالجهود التي تبذلها اللجنة في سبيل توحيد نشاط العمل

المكتبي بالقطاع مبديا استعداد شركة البريقة لتسويق النفط في التعاون ومد

يد العون للمساهمة في إنجاح برنامج عمل اللجنة.

هذا وتم مناقشة اختصاصات اللجنة والتبعية الإدارية للمكتبات في السلم

الإداري للشركات من خلال عرض فني تم تقديمه . كما تم مناقشة سبل

الاستفادة من النظام المتكامل لإدارة المكتبات في الشركات النفطية ومدى

مساهمة اللجنة في إنجاح ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز 2018.



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