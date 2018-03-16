مصلحة الإحصاء والتعداد بسرت تختتم أول دورة تدريب لعدد من باحثات المسح المتعدد.





سرت 16 مارس 2018(وال) اختتمت بمصلحة الإحصاء والتعداد بمدينة سرت أول

دورة تدريبية لباحثات في برامج التعداد والمسح المتعدد للقطاعات لسنة

2018 بمشاركة أكثر من عشرون متدربة .

وقال المهندس " اشرف الشوفاني " المشرف على الدورة لمراسل وكالة الأنباء

الليبية بالمدينة إن المتدربات تلقن دورة متقدمة تواصلت لعدة أيام تم

خلالها إلقاء المحاضرات النظرية وكيفية التطبيق العملي على عمل إجراءات

المسح المتعدد والإحصاء وكيفية التدقيق في التعداد .

وأشار إلى أن الدورة ألقاها عدد من المهندسين من مصلحة التعداد والإحصاء

بطرابلس حول برامج خطط التنمية المستقبلية و خطة عمل مصلحة الإحصاء

والتعداد.

كما تم منح كل متدربة جهاز حاسوب حديث ليواكب التطور العلمي .



...(وال _ سرت) ...