عميد بلدية سرت ومدراء مشروعات البلدية ومندوب مشروعات برنامج الأمم المتحدة الانمائي يتفقدون مدرسة سرت المركزية .





سرت 16 مارس 2018(وال)- قام عميد بلدية سرت " مختار المعداني " بزيارة

تفقدية لمدرسة سرت المركزية رافقه خلالها مدير إدارة المشروعات بالبلدية

المهندس " ابراهيم هيبلو " ومتابع عن مشروعات برنامج الأمم المتحدة

الانمائي UNDP بسرت المهندس " عمر السوداني".

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس لوكالة الأنباء الليبية إن الزيارة خصصت

لمتابعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي

حيث شملت الزيارة عدد من الفصول الدراسية وتتبع سير الدراسة التي كانت

بحضور نسبى .

وأكد تضامن البلدية مع حقوق المعلمين المشروعة في تحقيق مطالبهم المشروعة

وقدم شكره لكافة المعلمات والمعلمين بالمدرسة الدين التحقوا بالدراسة

لتعليم الطلاب.

وتجدر الإشارة إلى أن مدرسة سرت المركزية تعتبر من اكبر المدارس كثافة

للطلاب حيث إن عدد الطلاب الدراسيين بها أكثر من الف ومائة طالب وطالبة

في مرحلة التعليم الاساسي وان عدد الفصول الدراسية 37 فصل دراسي وهى من

المدارس التي تضررت جراء حرب التحرير وتحتاج إلى أعمال صيانة شاملة .

هدا وتجول عميد بلدية سرت ومرافقيه بكافة مرافق المدرسة وكلف مكتب

المشروعات بالبلدية بإعداد مقايسة للصيانة الشاملة وتضمينها من مشروعات

برنامج الأمم المتحدة الانمائي لصيانتها.

كما أكد عميد البلدية " مختار المعدانى " بصيانة مسرح المدرسة من قبل

بلدية سرت وتجهيزه على نفقة البلدية .



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